Porque há cada vez menos mel?

É um raciocínio fácil de perceber: as abelhas alimentam-se do néctar que existe nas flores. Também recolhem o pólen dessas mesmas flores para polinizar outras e garantir a reprodução das plantas. Mas, se começam a existir menos flores, elas terão menos disponibilidade de alimento e, consequentemente, produzirão menos mel. Na verdade, esta é apenas uma parte do problema. A quebra na produção de mel está a acontecer à escala global e as razões para o declínio só agora começam a conhecer-se. Um estudo recente conduzido pela Pennsylvania State University, e publicado na revista científica Environmental Research, analisou os fatores que afetam o crescimento de flores nas diversas regiões e a correlação com a produção de mel. A investigação, que considerou dados dos últimos 50 anos, encontrou três fatores que explicam, nomeadamente: o uso de herbicidas, a agricultura intensiva e as alterações climáticas (já lá iremos).