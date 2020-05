Snider Rodrigues tem um novo companheiro em casa: chama-se Kenny, é um border collie adulto, abandonado há três anos e que agora partilha casa com ele, no Bonfim. "Estamos a ganhar confiança", conta o dono, que encontrou Kenny no site da iniciativa Be My Friend (bemyfriend.pt), um projeto do fotógrafo João Azevedo para ajudar associações e canis a divulgarem os seus animais através da fotografia.Para Snider, a adoção era uma ideia que já estava a ser ponderada desde o início do ano, mas só nos últimos dias de fevereiro resolveu contactar o Centro de Recolha Oficial de Matosinhos para formalizar o pedido: "Tive de preencher um formulário para ficarem a par das minhas rotinas."Esta é uma prática transversal a praticamente todas as associações de animais, que antes de darem um animal para adoção fazem uma criteriosa avaliação dos futuros tutores. Com o surgimento da pandemia, o procedimento tornou-se ainda mais criterioso: "Recusamos 60% dos pedidos por considerarmos que são adoções por impulso ou sem condições para garantir os cuidados do animal no pós-Covid-19", diz Maria Pinto Teixeira, CEO da Animais de Rua.Desde que foi decretado o estado de emergência, a associação notou um aumento de cerca de 30% nos pedidos para adoção, uma situação em tudo similar à vivida pela SOS Animal: "Sentimos um boom de procura por cães e gatos como nunca tínhamos tido", afirma desta feita Sandra Duarte Cardoso, presidente da SOS Animal.Contudo, se o isolamento social atiçou a vontade de adotar, também deixou muitos cães e gatos na rua. Maria Pinto Teixeira aponta que nos primeiros quatro dias em que foi declarado o estado de emergência, a Animais de Rua contabilizou 15 animais abandonados em colónias. E os números continuam a aumentar: "Há dias foram abandonadas duas caixas de gatas com crias à porta do núcleo do Porto. Houve algum alarmismo, causado pelas notícias de que os gatos poderiam ser transmissores do vírus, mas, como aliás a OMS já veio esclarecer, não há nenhuma evidência científica que o comprove."Também Sandra Duarte Cardoso alerta para o aumento de abandonos: "Atendendo a que nos vamos deparar com uma recessão, estamos apreensivos com o que aí vem."Por isso, embora as associações sejam unânimes ao afirmar que é bom haver quem queira adotar um animal, aconselham que o passo seja dado de forma consciente e não por impulso. "Estarmos agora em casa, em isolamento social, não pode ser uma desculpa para trazer uma nova vida para o nosso lar e depois descartá-la quando tudo voltar ao normal." O animal, lembra Sandra, "é um membro da nossa família. Há que planear bem a adoção".: estar em casa agora não significa que poderá tratar do animal quando voltar à rotina normal. Lembre-se que a adoção é um projeto a longo prazo e requer disponibilidade profissional, emocional e financeira.Tenha maisque aos físicos: o importante é que a personalidade do animal se adeque ao seu estilo de vida. Por exemplo, animais mais novos requerem mais atenção e estímulos que mais velhos.: durante o período crítico da Covid-19 não dê passeios em grupo e limpe as patas e o pelo do animal com uma solução à base de água e sabão antes de entrar em casa.ou inscrever-se como Família de Acolhimento Temporário (FAT): ao apadrinhar, contribui para os cuidados básicos do animal e pode ir visitá-lo ao abrigo e passeá-lo. Para incentivar, a Lagunitas oferece um kit com 24 garrafas, copo, porta chaves e T-shirt da marca a quem apadrinhar um cão da SOS Animal durante o período de quarentena. Como FAT, ajuda as associações a educar e a fazer com que os animais recuperem a confiança nos humanos. É uma boa opção se não tiver condições para a adoção a longo prazo.Para avançar,, o site criado em 2001 por Jorge Diogo e Susana Crespo: tem uma lista de associações organizadas por distrito, incluindo ilhas, e anúncios de animais disponíveis.: além das associações nacionais Animais de Rua ou SOS Animais, há outras locais que ajudam nos cuidados básicos, como alimentação e veterinários, incluindo descontos em clínicas parceiras.