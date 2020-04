Pataniscas ofensivas de polvo

Alheira de tofu não existe — é o que defende Nuno Diniz, professor, investigador do fumeiro e enchidos portugueses e chef. Que chamem outra coisa qualquer a esse enchido de tofu, algum nome que não alheira, que é uma receita específica e fixada — é o que pede Nuno Diniz. Costumo ficar uns minutos a pensar nisto quando estou à beira de cozinhar coisas ofensivas. Depois paro porque em geral estou com fome e quero despachar-me.

Quero estar livre de ofender alguém quando, às oito da noite, estou cheia de fome em em casa e a única coisa que tenho é ovos, massa, queijo e um enchido corrente que nada tem a ver com o tradicional guanciale. Arranho uma carbonara menos rigorosa com o canon e se alguma coisa deve sair ofendida desta conversa é a minha noite — e mesmo assim, não substimemos a alegria dos ingredientes correntes.



Afinal, se a comida popular são grandes empreendimentos com o que se tem mais perto e à mão, talvez o meu enchidinho português vá mais ao encontro da função primordial de uma carbonara do que aquelas que faço com um guanciale importado. Se calhar não lhe devia chamar carbonara, mas ao menos assim sabem do que estou a falar.









Se calhar também não devia chamar a estes fritos pataniscas de polvo, já que as tradicionais lisboetas são de bacalhau. Em contrapartida posso jurar que fiz tudo como manda a lei: não fiz sonhos fofos e inchados como aqueles que são falsamente chamados pataniscas, comecei com um polme denso e fritei tudo achatadinho na frigideira.



Em odes ao aproveitamento máximo de todos os recursos escolhi usar a cabeça do polvo — que não é tão interessante como as pernas quando vai ao forno, por exemplo — e fiz a massa dos fritos com água da cozedura do polvo (que guardei do dia anterior).

Por outro lado, dentro dos abusos do receituário nacional, este é até comedido. Ainda não é uma patanisca de tofu — que o futuro me impeça disso — e já há largos anos que se come em bons restaurantes como o Sem Dúvida, em Lisboa, por exemplo. Veremos se em 50 anos não será tão legítimo como as originais.





pataniscas de polvo com arroz

Cita-se muito a Bíblia para oprimir minorias ou impedir que as leis tomem o seu caminho progressista, mas a mesma Bíblia, graças a Deus [inseri aqui um trocadilho para se animarem], tem material para tudo. Tem aquela frase de Poncio Pilatos, por exemplo — "verdade, o que é a verdade?" —, que se calhar podíamos citar mais vezes. Não só quando pensarmos sobre minorias, mas, por gentileza, quando pensarmos sobre pataniscas.

Ingredientes (2 pessoas)

1 cabeça de polvo (com mais uma perninhas sobrantes)

1 chávena de farinha

1 ovo

1 colher de sopa e azeite

½ cebola (picada)

Salsa (picada)

Sal e pimenta

Água de cozer o polvo

Óleo para fritar

Preparação

Pica-se a cabeça de polvo com uma faca grosseiramente. Numa taça deita-se a farinha, o ovo, uma colher de azeite e mistura-se tudo. Aos poucos, vai-se adicionando a água de cozer o polvo até obter um polme espesso — cremoso apenas o suficiente para envolver os restantes ingredientes. Junta-se a cebola picada, a salsa, os pedaços de polvo, a salsa picada a gosto, tempera-se com sal e pimenta — tenha em atenção que água do polvo já terá sido temperada. O melhor será provar — ao aquecer o óleo numa frigideira, deite umas gotas da massa, prove e retifique os temperos.

Quando o óleo estiver quente, deite uma a duas colheres de sopa da massa por patanisca e alise-as. Quando estiverem douradas, vire-as e por fim retire-as e deixe-as arrefecer em papel absorvente.