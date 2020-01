clérigo cumprimentava crianças e peregrinos na

Praça de São Pedro, no Vaticano.

Enquando caminhava para se afastar da multidão, foi agarrado pela mulher que o puxou na sua direção. Para se libertar, o clérigo bateu-lhe na mão.



Depois de ter dado uma palmada na mão de uma fiel que o agarrou e o puxou a figura do nome maior da Igreja Católica, dois murais humorísticos surgiram nas ruas de Roma, retratando o Papa Francisco como um lutador de artes marciais.Uma delas mostra o Papa, em pose de luta, envergando uma espada e as calças amarelas que a personagem principal do filme Kill Bill, de Quentin Tarantino, veste no filme. Na segunda vemos apenas as costas do pontífice, que está de frente para Bruce Lee, como se o estivesse a desafiar para um duelo.As duas peças estiveram durante algum tempo na Via della Campanella, em Roma, mas foram rapidamente removidas, e o autor identificado e detido pela polícia. Em declaraçõs à polícia, afirmou que o seu objetivo era apenas provocar e até diminuir a carga que foi atribuída ao acontecimento.O episódio ocorreu no último dia do ano, no momento em que o

No dia a seguir, o Papa Francisco pediu desculpas por ter "perdido a paciência". "Muitas vezes perdemos a paciência. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo dado", disse o chefe da Igreja Católica, da janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro.