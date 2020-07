As duas rodas na cidade têm ganho adeptos – mais ainda pela pandemia. A pesquisa por "bicicleta" está no pelotão da frente do OLX, atingindo um pico em abril (93%), segundo o relatório do portal divulgado esta semana. "Quando comparamos com abril do ano passado, verificamos um aumento de 78% na procura destes artigos. A Covid-19 trouxe um crescimento acima do normal, o que demonstra que a quarentena fez com que as pessoas ocupassem também o seu tempo com o exercício no exterior", diz àAndreia Pacheco, brand manager da OLX Portugal e responsável pelo estudo.A tendência reflete mais preocupação com a sustentabilidade e menos vergonha por artigos usados. Isto é, consumir melhor com menos. "Sentimos que, pelo contexto de crise, há um esforço de consumo mais consciente destes artigos e talvez mais tempo livre para a pesquisa dos mesmos", interpreta a responsável. Terá contribuído o serviço de entregas porta a porta no OLX, em parceria com os CTT.Do lado da oferta, maio foi o melhor mês do primeiro semestre em análise. Publicaram-se 14.091 novos anúncios, mais 43% em comparação com abril.Em termos geográficos, Lisboa (15%) é dos distritos que regista mais procura de bicicletas. Seguem-se Porto (10%), Setúbal (5%), Braga e Aveiro (4%). Conta a densidade populacional, mas também o facto deste meio ser "uma alternativa apetecível para as pessoas que anteriormente faziam exercício em ginásios ou praticavam qualquer tipo de desporto coletivo", explica Andreia Pacheco. Isto porque garante o distanciamento social e combate o sedentarismo. O preço médio por bicicletas e acessórios relacionados cresceu 29% entre janeiro (107€) e maio (138€) deste ano.Os homens estão em larga maioria nestas pesquisas (61,2%), sendo a faixa etária dos 35-44 anos a mais representativa (27%) em contraste com a terceira idade (acima dos 65 anos só há 6%).O estudo analisou os dados da plataforma ao longo dos seis primeiros meses do ano, tendo em conta a evolução da procura (contactos feitos a anúncios), da oferta (anúncios novos e ativos) e do preço médio de bicicletas e acessórios relacionados.