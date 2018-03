O inventor Elon Musk, dono dos automóveis Tesla e da empresa espacial SpaceX, está de relações cortadas com o pai há meses e uma das razões pode ter sido o nascimento de um meio-irmão em circunstâncias bizarras.

O pai de Elon Musk, Errol, de 72 anos, admitiu hoje ser o pai de um bebé de 10 meses, filho da enteada Jana Bezuidenhout, de 30 anos, com quem começou a conviver quando ela tinha quatro anos de idade.

Errol Musk foi casado com a mãe de Jana Bezuidenhout durante 18 anos, depois de se divorciar da mãe do inventor multimilionário. Na altura, a enteada tinha quatro anos de idade e não vivia com o casal.

Os dois voltaram-se a encontrar-se no ano passado, quando a enteada lhe telefonou a pedir apoio após ter-se separado do namorado. "Estávamos os dois sozinhos, perdidos", disse o engenheiro, segundo o The Telegraph. "Uma coisa levou a outra. Pode chamá-lo um plano de Deus ou da natureza."

Dois meses depois do encontro, a enteada telefonou-lhe para informá-lo que estava grávida. Errol Musk incentivou-a a fazer um teste de paternidade para exigir responsabilidades ao ex-namorado e os resultados apontaram para si.

"A Jana é uma rapariga maravilhosa e uma mãe extraordinária. Ela diz que lhe mudei a vida."

Pai e filho não se falam há meses. Num entrevista à revista Rolling Stone, Elon Musk garantiu que o pai era uma pessoa malvada. "Quase todos os crimes que possa imaginar, ele cometeu-os", disse.