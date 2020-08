Little Grey e Little White (Pequena Cinzenta e Pequena Branca, respetivamente) são duas belugas que faziam parte de um espetáculo aquático na China desde que haviam sido capturadas em águas russas ainda muito pequenas, em 2011. Durante a pandemia foram transferidas para o Santuário da Baleia Beluga, na Islândia, uma infraestrutura do Sea Life Trust e o "sorriso" que mostram nas fotografias tem sido gabado nas redes sociais.As duas belugas de 12 anos chegaram à Baía de Klettsvik e estão a habituar-se às águas antes de serem largadas no primeiro santuário de belugas em mar aberto. Os animais foram transportados numa operação delicada que incluiu elevá-las em guindastes, colocá-las em mini-aquários para a viagem e colocá-as num avião.As belugas chegaram ao aquário Mundo Oceanário de Changfeng, em Xangai, na China, em 2011, mas este aquário foi comprado por uma empresa, a Merlin Entertainments, que se mostrou contra a prática de manter baleias e golfinhos em cativeiro.As belugas são particularmente aprecidadas pela sua cor branca e pela falta da barbatana dorsal, uma característica única no reino dos cetáceos. Estes animais costumam morar em mares glaciares, estando a sofrer com o aquecimento global e também com a presença de plástico nos oceanos.Existem atualmente cerca de 300 belugas em cativeiro em todo o mundo.