Opinião: O justo

História escreve-se com letra maiúscula, grande, gorda. Quem sente atração de a reescrever por cima da rótula, sobra-lhe vida vegetativa.

Aristides de Sousa Mendes, morto desde 3 de Abril de 1954, está vivo nessa ciência dos "Homens no tempo", como eternizou o historiador francês Marc Bloch, por ter estado acima do momento. Contra um mar obsceno de conveniências, foi o nome inteiro do cônsul de Portugal em Bordéus que executou, provavelmente, a maior operação de salvamento durante o Holocausto. Obedeceu à sua moral e e rejeitou a Circular 14 – o despacho subscrito pelo ditador António de Oliveira Salazar, de Novembro de 1939 – que condicionava a esperança dos alvos do gatilho nazi. A ordem exprimia-se rigorosa; sem consultar o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), os cônsules de carreira estavam proibidos de conceder vistos a estrangeiros de nacionalidade indefinida, contestada ou em litígio, aos apátridas, aos portadores de passaportes Nansen (documento de identificação pessoal reconhecido internacionalmente, emitido pela Liga das Nações a refugiados apátridas), aos russos e àqueles que apresentassem nos seus passaportes qualquer sinal de impossibilidade de regressar livremente ao país de origem; aos judeus expulsos dos países da sua nacionalidade ou daqueles de onde vinham. Em Maio de 1940, enquanto Auschwitz escancara as portadas para o extermínio, a ditadura pária nova Circular com instruções incongruentes sobre a concessão de vistos. No mesmo dia em que as tropas de Hitler feriam Paris, a 14 de junho de 1940, é expedida mais uma Circular, que vinha agonizar ainda mais a aflição dos refugiados. Aristides de Sousa Mendes, pediu autorizações, mas nenhuma solicitação seria admitida. Começou, então, por assinar passaportes em casos pontuais, e viu-se logo ameaçado com a deposição do cargo. Nunca tremeu. Nunca hesitou. Mais pesada do que sustentar a sua numerosa família , e não obstante as intimações, era a angústia de ver a imensidão de refugiados nas proximidades do consulado.

Durante dois dias e três noites, de junho desse terrível 1940, Aristides retirou-se no seu quarto. Na manhã do terceiro dia, decidiu o que a História haveria de sublinhar no ouro de humanidade. Passou vistos. Aos milhares. Sem perguntar as religiões e as tendências políticas de ninguém. Sem pensar nos próprios filhos. Não se dando por satisfeito ainda saiu da cidade, dirigiu-se à fronteira onde a sua caneta continuou a cumprir a moral. Salvar.

Eis , pois, a razão maior de no Verão de 1940 ter chegado a Portugal uma enchente de refugiados.

Obrigado a regressar a Lisboa no mês seguinte, enfrenta o inferno : um inquérito, uma nota de culpa, é sentenciado com um ano de inactividade. Prometem-lhe o direito a metade do vencimento da categoria. Promessas falsas. É-lhe instaurado um processo disciplinar, afastam-no do corpo diplomático, sem usufruir da condição de reformado e fica interditado de praticar advocacia. Solicita uma audiência, mas Salazar não o recebe.

Não obstante a neutralidade, os seis dias que antecederam o final da guerra, o luto nacional foi decretado.

Descoberta a ignomínia do Holocausto, a contagem dos mortos, os vivos esqueletos, e a injustiça contra Sousa Mendes não será reparada. Salazar mantém a pena contra o homem que, por ter discordado de uma norma governativa de cariz criminosa, pôde barrar a morte que ia ao ritmo dos comboios.

Aplaudir e dar colo a Salazar é só por si um insulto a Aristides de Sousa Mendes. E insultar Aristides de Sousa Mendes é atirar palavrões na cara da História. Na nossa cara. Reconhecido pelo museu do Holocausto em Israel, Yad Vashem, em 1966, de Justo entre as Nações, sobre o seu carácter não existem contextos que permitam a auto-estrada de ofensas na medula do seu comportamento. Impõe-se entendimento de uma verdade em tinta além túmulo: a ação de Aristides é exatamente o inverso da matança na Shoah. Cada refugiado salvo repercute-se noutra vida. E assim consecutivamente. Não tem limite. É imortal.