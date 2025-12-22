Sábado – Pense por si

Vida

Quem foi a verdadeira família de Jesus?

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00

A mãe e o pai pouco são referidos no Novo Testamento e os teólogos têm visões opostas sobre a existência de irmãos. A família do Filho de Deus é apresentada como não crente, mas há quem os coloque na liderança da Igreja

Maria e José junto ao menino Jesus, deitado na manjedoura. A imagem do presépio de Natal é a imagem mais conhecida da família do Filho de Deus para os cristãos. Mas pouco é dito na Bíblia sobre quem foram José e Maria. Os evangelhos referem-se ainda aos irmãos de Jesus - Tiago, José, Simão e Judas - e a irmãs. Mas enquanto são assim reconhecidos pela Igreja Protestantes, são considerados apenas como primos pela Igreja Católica.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

A Ucrânia não ficará sozinha

Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.

Menu shortcuts

Quem foi a verdadeira família de Jesus?