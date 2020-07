Chama-se Presente o novo álbum de Fernando Daniel, com lançamento marcado para o dia 10 de Julho – é o regresso às edições num momento em que a cultura está em stand by e a apresentação ao vivo deverá acontecer ainda este ano, lá para o final, segundo um novo modelo já em preparação, para cumprir as normas da DGS, nos coliseus de Lisboa e do Porto, que deverão esgotar.Trata-se do segundo álbum do artista, sucedendo ao sucesso estrondoso do seu disco de estreia, Salto, e anunciado como "um trabalho mais íntimo e completo". Já em pré-venda, em formato físico (na Fnac) e digital, Presente incluirá alguns temas já conhecidos, como Recomeçar, Cair, Se Eu (em dueto com Melim), Melodia da Saudade e Tal Como Sou.Natural de Estarreja e atualmente a viver em Ovar (onde deu um concerto gratuito no pós-confinamento, a que a população assisitiu das varandas e janelas), Fernando Daniel deu-se a conhecer no concurso The Voice , que venceu, e hoje é um dos artistas portugueses de maior êxito, tendo já percorrido o País de norte a sul, em digressões lotadas, além de ocupar o top-3 de tendências nacionais do Youtube.