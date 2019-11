Depois da peça interativa Portátil e das atuações com a Porta dos Fundos, de que é fundador, Gregório Duvivier regressa a Portugal com Sísifo, um monólogo em que usa o mito grego (sobre o homem que carrega uma pedra por um monte acima e a vê resvalar por ele abaixo, diariamente, começando tudo de novo) para comentar o mundo atual, com os seus memes e gifs tornados metáforas da humanidade.Com bilhetes de €17,50 a €25, o espetáculo - composto por 60 histórias curtas, entre a tragédia e a comédia, que tanto abordam as fake news como o suicídio transmitido na Internet ou o assassinato de Marielle Franco - passará por Lisboa (Teatro Tivoli, a 28 de novembro e 4 de dezembro), Braga (Espaço Vita, dia 30), Caldas da Rainha (CCC, dia 1), Porto (Teatro Sá da Bandeira, dia 2/12) e Estarreja (Cineteatro, a 3).Descubra no vídeo mais sobre o espetáculo: