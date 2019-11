Gregory Bernard, empresário francês que foi produtor de cinema em Los Angeles (com destaque para Wrong, de 2012) e tem um negócio de telemóveis em Angola, hoje com 47 anos, teve um esgotamento há cinco. Foi então que resolveu mudar-se para Portugal: "Precisava de abrandar e decidi fazê-lo aqui", conta à SÁBADO, à mesa do restaurante que abriu na Caparica, batizado Dr. Bernard em homenagem ao pai, médico octogenário que não acredita em terapias não convencionais, ao contrário do filho, que aqui alia o conceito da comida saudável a um estilo de vida baseado no exercício físico e no contacto com a natureza: o seu espaço à beira-mar, na praia do CDS, é também um welness center com aulas de surf, pilates ou ioga e oficinas de culinária ou meditação.A mudança não começou aí. Primeiro, Gregory comprou uma casa. "Vinha a Portugal em trabalho, mas não usufruía de nada. Fazia coisas demais e deu mau resultado", confessa, num português abrasileirado, com ocasionais palavras em francês e inglês à mistura. Percebendo que Lisboa estava na moda e com vontade de se tornar um quarentão surfista, perguntou-se: "Onde posso viver aqui, junto ao mar? Procurei no Google Maps, encontrei a Costa e, a seguir, uma casa perfeita. Já em Los Angeles, vivi na praia. Malibu, Santa Mónica, Venice... Cheguei aqui e concluí que a Costa tinha o mesmo potencial. As ondas, a areia, o sol... tudo irresistível. Em pouco tempo vai transformar-se na Venice Beach da Europa. Portanto, é onde quero ter o meu negócio, que é uma aposta no futuro."Através do surf, conheceu o filho do dono do restaurante O Barbas, que lhe contou que o pai tinha um clube de praia à venda. Nele nasceu, em 2018, o Dr. Bernard, "que começou básico, com refrescos e tacos", depois foi sede de um restaurante pop-up com chefs emergentes, chamado Ona, e agora está a afinar-se para se tornar "o centro da vida saudável e boa gastronomia" que Gregory almeja.Pouco sabe de restauração, ele que aos 20 anos estudava Ciência Política e aos 30 fazia carreira entre Washington e Nova Iorque, nas áreas da Bioética e do Ambiente (chegando a acompanhar Al Gore na corrida à Presidência), mas a intuição diz-lhe que há mais gente como ele, a querer boa comida, cozinhada lentamente (e acompanhada de vinhos orgânicos, os únicos que entram na casa). Para a preparar, desafiou o amigo napolitano Elio Bombace, "porque é dele o melhor restaurante italiano de Paris, o Crudus, que não tem menu, pois os clientes, que nunca são mais de 20 e podem incluir a Sharon Stone ou outra estrela do género, confiam totalmente no chef". Percebe-se porquê, quando chegam as travessas à mesa, umas a seguir às outras, para todos partilharem, como é regra no Dr. Bernard - mas só ao jantar, que custa €25 e é todo ao critério de Bombace. Ao almoço, há carta, com pratos principais a €15."Isto sou eu. Não é comida típica nem uma cópia dos chefs da moda. É a minha interpretação da tradição italiana, com o que encontro nos mercados - muita coisa crua, legumes sazonais e um pouco de peixe ou carne, de primeira qualidade", explica, bem disposto, trazendo da cozinha o misto de vegetais sobre passata de grão, o tártaro de corvina com pesto de rúcula e abacate, o gnocchi com trufas, a milanesa de beringela, as alcachofras, os cogumelos, a abóbora, os rolos de atum e, a fechar, panna cotta e tiramisu incomparáveis. Melhor, só mesmo o polvo, que "em Portugal, é o melhor do mundo". Quem o garante é Bombace: "E ando nisto há 35 anos", remata.