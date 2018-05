David Goodall tem 104 anos e lamenta ter chegado a essa idade. Terá de rumar à Suíça para aceder à morte assistida.

David Goodall, o mais velho cientista da Austrália, começou no dia 2 de Maio a viagem para acabar com a sua vida. Aos 104 anos, o reconhecido botanista e ecologista rumará do seu país até a uma agência de morte assistida na Suíça. Lamenta ter de sair do seu país para morrer, numa altura em que a sua qualidade de vida se deteriorou.



"Lamento muito ter chegado a esta idade", afirmou Goodall numa entrevista durante o seu 104.º aniversário, em Abril, citada pela BBC. "Não sou feliz. Quero morrer. Não é particularmente triste. O que é triste é impedirem-me de o fazer."



A morte assistida é legal num dos estados australianos, mas só a pessoas em estado terminal que tenham uma esperança de vida até seis meses.



Goodall apanhou o avião em Perth. Vestia uma camisola onde se lia "a envelhecer desgraçadamente", conta o jornal Daily Mail. "Eu devo ficar contente quando entrar no avião. E até agora, tudo bem. Tenho alguns familiares aqui – três netos, acredito, e a minha filha Karen… É muito bom que eles estejam por cá para me ver partir", agradeceu o cientista.



No dia 10 de Maio, David Goodall deverá morrer. Antes passa por Bordéus, em França, para visitar familiares. Depois, encaminha-se para a agência Life Circle em Basileia, Suíça. "Não quero ir para a Suíça, apesar de ser um país bonito. Mas tenho que o fazer para conseguir a oportunidade de morte assistida que o sistema australiano não permite", explica.



Em 2016, Goodall tornou-se célebre devido a uma disputa que o pretendia impedir de se manter na Universidade Edith Cowan de Perth. A universidade considerava-o um risco de segurança para ele próprio e para os outros. Tinha 102 anos e era um investigador associado sem vencimento. Apesar de ter vencido em tribunal, foi forçado a trabalhar numa zona mais perto da sua casa. Mais tarde, também deixou de conduzir e fazer teatro, o que muito o entristeceu.



O professor universitário emérito e condecorado com a Ordem da Austrália vive sozinho, e a sua decisão de morte assistida foi acelerada por uma queda que sofreu em Abril. Durante dois dias, ninguém o assistiu e os médicos concluíram que ou ele tinha que ter assistência durante 24 horas ou levado para um lar.



A história de Goodall surge numa altura em que o estado da Austrália Ocidental, onde o cientista nasceu, está a tentar decidir se debate a legislação da morte assistida. Apesar de o estado ter demonstrado simpatia por Goodall, indica que qualquer legislação só abrangeria doentes terminais.



"Sinto que um idoso como eu devia ter todos os direitos de cidadania incluindo o de suicídio assistido", lamentou o cientista, à ABC.