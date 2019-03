2019 prometia dar a conhecer ao país um novo conceito de festival na pré-temporada dos eventos de grande porte do verão: com uma curadoria focada na música de dança, o ID - No Limits diferenciou-se, à partida, por apostar no hip-hop em alguns dos maiores nomes (Madlib, IAMDDB) e piscar o olho a segmentos alternativos da eletrónica (Arca, Kamaal Williams), em linha direta com festivais de maior fôlego (e price point). E enquanto, no coração da capital, dançava-se ao som do MIL Lisboa, o ID elegeu o Estoril como sede da sua primeira edição, trazendo ao público cascalense uma classe de concertos para a qual parecia haver uma considerável lacuna a colmatar.

No seu dia inaugural, viram-se confirmadas as expectativas de quem pagou por nada menos do que um festival de pleno direito: pontualidade nas atuações, volume e qualidade do som de respeito, infraestrutura capaz e decoração adequada não denunciariam tratar-se de uma primeira edição. Houve, apesar de tudo, alguma validade nas dúvidas sobre a realização de um festival de música dentro de um centro de congressos a portas fechadas. As filas à porta do recinto, para bilhetes, e à entrada das salas secundárias prolongaram-se e dificultaram a movimentação, a provável consequência, ainda assim, de uma boa afluência aos atos principais da noite.