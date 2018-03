Naquela noite de 2009, Gustavo Entrala não queria acreditar quando recebeu uma chamada de um número que não conhecia. Do outro lado estava Federico Lombardi, porta-voz do Vaticano. Queriam que se deslocasse a Itália para conversar sobre a proposta que lhes tinha enviado há cerca de quatro meses.

"Nesse encontro fizemos um brainstorming – o que parecia uma loucura para um meio tão hierarquizado, quanto a igreja", recordou Gustavo Entrala num encontro com jornalistas, esta manhã, dia 2 de Março, em Lisboa. O especialista em marketing, de visita a Portugal, falou sobre os desafios e oportunidades da internet a convite da Opus Dei, e recordou também os episódios que o levaram a construir o Twitter do líder mundial da igreja católica.

Tudo começou com uma carta que Gustavo enviou ao Vaticano. Na carta explicavam que tinha uma agência especializada em digitalização de marcas e que gostariam de fazer uma formação de comunicação – quatro meses depois seguiu-se a chamada inesperada e depois do tal brainstorming criou-se todo um plano virtual para a igreja, que incluía a criação da conta de Twitter.

Gustavo Entrala

Naquela altura, criaram-na para o Papa Bento XVI – que renunciaria ao cargo em 2013. Quando o Papa Francisco tomou o seu lugar, perguntaram-lhe se queria continuar com o projecto. "Francisco tinha apenas duas perguntas: queria saber quantos seguidores tinha a conta e o que era o Twitter." O meio acabou por se tornar a forma mais imediata e popular de comunicação – e uma estratégia para chegar às camadas mais jovens (e pelo mesmo motivo aderiu ao Instragram). "Tanto o Papa Bento XVI como o Papa Francisco classificaram as redes sociais como o sexto continente. E do ponto de vista filosófico foram os que, realmente, disseram coisas mais bonitas."



Actualmente o Vaticano já tem uma equipa de profissionais que está muito atenta à comunicação pelas redes. Pessoas que acompanham o Papa, escutam as homílias com atenção, tiram apontamentos. "Todas as semanas fazem uma selecção das mensagens mais importantes", explicou sobre o processo - depois, o Papa Francisco faz a revisão e selecciona as que acha mais relevantes. A conta funciona em várias línguas: do inglês ao francês até ao árabe e latim.

Gustavo Entrala trabalhou com a Santa Sé entre 2010 e 2016 – agora faz assessoria de forma informal. Formado em comunicação social e jornalismo, o espanhol começou como jornalista económico mas logo desviou a rota: tornou-se especialista em marcas e tendências fazendo assessoria a nomes tão importantes como a Johnnie Walker, o grupo L’Oreal, a Repsol, Warner Music, Red Bull ou Fnac.

O especialista natural de Granada abordou a questão das fake news, que acredita ser um dos grandes desafios da actualidade. Mas tem ideias para solucionar o problema: "Acho que o Facebook deve passar a pagar para os meios de comunicação de qualidade terem conteúdos de qualidade nas redes sociais." É preciso chamar as plataformas à responsabilidade, defende.

O receio de que a tecnologia domine o homem não é válido, acredita Gustavo que lembra que cada vez mais se aposta em contratar pessoas (no Google e YouTube) para verificarem conteúdos e eliminarem aqueles que não são adequados. "Isso é positivo, não nos dá tanto medo de que a tecnologia nos vá dominar." Quanto aos meios de comunicação, cabe-lhes adaptar aos novos desafios, muitas vezes criando novos modelos de negócio, mais focados em nichos de mercado – deu o exemplo da revista britânica Monocle, que continua em crescimento.

Gustavo lembrou ainda que estamos a atravessar um momento de grande mudança: tal como as pessoas que se mudaram do campo para a cidade entre o final do século XIX e o início do século XX, também nós estamos assustados, amendrontados com as novidades – mas em vez de termos carros a circularem na rua, temos novos veículos num novo mundo, o digital. Apesar de tudo, assume-se como um optimista. "Vejo todos os desafios como oportunidades."