O novo romance Foto: DR

A Relógio d'Água, que edita em Portugal a escritora italiana de verdadeira identidade desconhecida e que assina com o pseudónimo Elena Ferrante, lançou hoje, 1 de setembro, o seu novo e aguardado romance, sucessor da tetralogia de sucesso mundial A Amiga Genial (que deu origem a uma série com duas temporadas disponíveis na HBO, na foto).Chama-se A Vida Mentirosa dos Adultos, também se passa em Nápoles, mas não se detém apenas nos bairros pobres, revelando as classes da cidade, e tem uma adolescente como protagonista de uma história que tem o foco nas relações familiares e uma pulseira que passa de mão em mão a ligar as pontas da narrativa.Com publicação recente em todo o mundo ocidental, o livro foi considerado "formidável" pela revista norte-americana online Vox e "surpreendente" segundo a crítica do jornal britânico The Guardian, enquanto o também britânico The Times o caracterizou assim: "Ferrante mostra outra vez ser imbatível em colocar-se na cabeça de uma adolescente, mostrando-nos como tudo aquilo que parece irracional a um olhar alheio – estados de espírito, silêncios, ciúmes, medos, lágrimas e ressentimentos – é absolutamente lógico e razoável." Já o espanhol El País escreveu: "As suas personagens femininas são verdadeiras obras de arte.""Dois anos antes de sair de casa, o meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia" é a frase inicial de A Vida Mentirosa dos Adultos. A revelação é feita pela protagonista e narradora Giovanna, que ao olhar paterno se transformara de criança encantadora em adolescente imprevisível, que parecia tornar-se cada dia mais parecida com a desprezada tia Vittoria.A frase ouvida sem que os pais o soubessem vai levar Giovanna a procurar conhecer esta tia, cujas fotografias foram apagadas dos álbuns de família e é evitada em todas as conversas. Para tal, vai à zona empobrecida de Nápoles, onde descobre uma versão diferente dos pais, provocando sem o saber a desagregação da sua família intelectual, aparenetemente compreensiva e perfeita.A Netflix comprou os direitos de adaptação ainda antes do lançamento da edição original e prepara para breve a estreia da série, com título homónimo.Elena Ferrante304 págs.