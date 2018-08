Xie dirigia-se para o altar quando viu na rua uma pessoa caída, vítima de um acidente rodoviário, na cidade de Dalian, China. Enfermeira de profissão, a noiva não hesitou e saiu imediatamente do veículo, com o vestido de casamento, em socorro da vítima.

De acordo com a Shanghaiist, site de notícias sobre a China, a noiva fez manobras de reanimação até à chegada dos paramédicos. Apesar de os esforços de Xie, a vítima acabou por morrer já no hospital.

As imagens da mulher com vestido de noiva a tentar salvar a idosa de 70 anos tornaram-se virais nas redes sociais, desde o passado sábado. No dia seguinte, repórteres conseguiram entrar em contacto com Xie. A noiva, enfermeira num hospital de medicina tradicional chinesa, diz que "não fez nada de mais, apenas o seu dever."