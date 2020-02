Depois do êxito do se divertido Hamlet e mantendo o estilo ao mesmo tempo cómico e poético, em que a fisicalidade dá força às (poucas) palavras, a Companhia do Chapitô estreou esta quinta-feira, 30 de janeiro, no seu auditório lisboeta, o novo espetáculo Napoleão ou Complexo de Épico, que relata a história da ascensão e queda do megalómano imperador francês.Encenada por Cláudia Nóvoa e José C. Garcia e interpretado por Jorge Cruz, Susana Nunes (no papel titular) e Tiago Viegas, em interação com o público, a peça (sem cenário mas com muitos adereços) procura entender a figura histórica de Napoleão, o obreiro da Revolução Francesa cuja ambição desmesurada resvalou na traição aos ideais por que lutou.Fica em cena até 15 de março, de quinta a domingo às 22h, com bilhetes a €12.