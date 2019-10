"Junta-te a esta campanha solidária e ajuda a COITADOS (Comissão de Orientação e Integração Total - Amigo do Sportinguista) a garantir que nenhum adepto do Sporting tenha de voltar a sofrer sozinho e em silêncio", escreve Batáguas no Facebook.

O último vídeo do humorista Diogo Batáguas faz um pedido: "Não abandones o teu sportinguista". Publicado a 3 de outubro, o vídeo inspirado nos sportinguistas já soma mais de 92 mil visualizações no YouTube e mais de 899 mil visualizações no Facebook.