Mulher ao volante, perigo constante? Na verdade, homens provocam mais acidentes

Homens conduzem a velocidades superiores, são mais agressivos e consomem quatro vezes mais álcool do que as mulheres.

Já por diversas vezes deverá ter ouvido alguém dizer que "as mulheres não sabem conduzir" ou "mulher ao volante, perigo constante ". Esta ideia tantas vezes repetida pode ter uma razão histórica: antigamente conduzir um carro era um trabalho fisicamente exigente. Mas agora, parece que finalmente se pode colocar um fim a este estereótipo: "Os homens são quem estão mais envolvidos em acidentes", garante à SÁBADO a chief claims officer da Zurich Portugal, Rosário Lima.



Segundo Rosário Lima, isto deve-se principalmente ao facto de os homens adotarem uma postura "mais agressiva" e de conduzem a uma velocidade bastante elevada. "Os acidentes causados por homens têm como principal causa a velocidade. Um estudo de 2023 indicou que 73% dos homens admite circular a 140 quilómetros por hora", apontou.

E se uma percentagem tão larga de homens admite exceder os limites de velocidade, por comparação, apenas 54% das mulheres o faz. Segundo Rosário Lima, as mulheres tendem a adotar uma "condução mais tranquila e utilitária". "As mulheres usam mais o carro para ir buscar os filhos à escola", explica.

Também neste contexto o estilo de carros também pode influenciar. "As mulheres gostam de veículos mais pequenos, já os homens gostam de viaturas com mais potência e que dêem para acelerar."

Além destes fatores, há outros que contribuem para o facto dos homens serem os principais causadores de acidentes. "Outra causa é o consumo de álcool. Os homens consomem quatro vezes mais álcool do que as mulheres enquanto conduzem", adianta Rosário Lima. Adicionam-se a estes outros mais comuns, e que se aplicam a várias pessoas. São eles: "a distração, o cansaço e o uso de telemóveis".

Segundo Rosário Lima, às vezes nem sempre a culpa é dos condutores. Em determinadas situações as condições da estrada também podem contribuir para os acidentes.

Os homens "entre os 30 e os 40 anos" são os principais causadores de acidentes e as "vítimas mortais são mais idosas": morrem principalmente de atropelamentos. Os homens mais jovens também causam acidentes, mas por norma são "mais leves".

Para que este tipo de comportamentos sejam evitados, Rosário Lima diz que é importante apostar-se na "prevenção". A "aplicação de coimas", por exemplo, pode ajudar a erradicar este tipo de situações.