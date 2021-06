Morreu o homem que subiu sozinho a Avenida da Liberdade no 25 de Abril

Carlos Ferreira morreu no Hospital São Francisco Xavier esta segunda-feira. Em 2020 esteve sozinho na Avenida e no 25 de Abril de 2021 voltou a descer a Avenida com a bandeira e o blazer branco.

No primeiro ano de pandemia Carlos Ferreira não ficou em casa no 25 de Abril. Apesar de não haver desfile, o homem vestiu o seu casaco branco e calçou as luvas da mesma cor. Colocou uma bandeira ao ombro e subiu a Avenida da Liberdade completamente sozinho. Morreu esta segunda-feira no Hospital de São Francisco de Xavier, avança o Observador.