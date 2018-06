Kate Spade, estilista norte-americana, famosa pelas suas malas, foi encontrada morta no seu apartamento em Nova Iorque, esta terça-feira. Tinha 55 anos.Segundo avança a cadeia televisiva norte-americana CBS, a designer foi encontrada já sem vida, sendo que as autoridades apontam para a possibilidade de se tratar de um suicídio.Kate lançou em 1993 uma linha de marcas com o seu nome, que se tornou famosa. No ano seguinte, aventurou-se com o marido na produção de roupa e jóias.A empresa Kate Spade acabou por ser vendida pela própria em 2007, com a estilista a garantir que pretendia, com esta medida, passar mais tempo com a família. Acabou por voltar ao mundo da moda em 2016 com uma nova marca, Frances Valentine, o nome da filha.