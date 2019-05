Doris Day, uma das atrizes mais conhecidas do século XX, morreu esta segunda-feira na sua casa, na Califórnia, devido a uma pneumonia, aos 97 anos. A notícia sobre a atriz e cantora norte-americana foi comunicada pela sua fundação e citada por agências noticiosas.





Rosto da Hollywood clássica, será lembrada por filmes como O Homem que Sabia Demais, de Alfred Hitchcock, As Diabruras de Jane, Eu, Ela e a Outra, e Conversa de Almofada - pelo qual foi nomeada a um Oscar.

"Day estava em excelente forma física para a sua idade até ter contraído uma pneumonia recentemente, que resultou na sua morte", indicou a Doris Day Animal Foundation, organização para o bem-estar animal.





Nasceu como Doris von Kappelhoff a 3 de abril de 1922, em Cincinnati, e mudou-se para a Califórnia com apenas 14 anos para se tornar uma dançarina. O seu sonho acabaria mais cedo do que o previsto, depois de uma perna partida depois de um acidente. Casou-se quatro vezes, divorciou-se três vezes e ficou viúva no outro casamento, sofreu um colapso nervoso e teve grandes dificuldades depois de um dos maridos ter ficado com o seu dinheiro.



Depois de se ter retirado das câmaras, Day criou a Doris Day Animal Foundation, que ajuda animais que sofreram abusos. Nos últimos anos deixou de aparecer na esfera pública, tendo recebido um prémio de carreira dos Globos de Ouro em 1989 e lançado um último CD em 2011.