Morreu a apresentadora Helena Ramos

Morreu a apresentadora da RTP Helena Ramos, aos 63 anos, vítima de doença prolongada. Helena Ramos apresentou vários programas ao longo da sua carreira, incluindo o Festival da Canção, as Marchas Populares e o Natal dos Hospitais.



A notícia está a ser avançada pela RTP Memória na sua página de Facebook.



Helena Ramos começou como locutora de continuidade, mas ao longo do tempo foi diversificando o seu trabalho em televisão.



Foi a apresentadora do programa de entrevistas Jogo de Damas, em 1993 e uma das caras de Canal Aberto, em 1996. Este programa de informação, que tinha uma apresentadora diferente por dia, foi criado pelo jornalista Pedro Rolo Duarte.





Helena Ramos apresentou também o Boa Tarde, em 2000 e Os Vencedores, em 2002.