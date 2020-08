O episódio aconteceu numa praia francesa do Mediterrâneo e tornou-se viral nas redes sociais. Um grupo de mulheres bronzeava-se na praia de Sainte-Marie-la-Mer quando dois agentes da polícia as abordaram, pedindo-lhes que vestissem a parte de cima do biquíni - tinham recebido queixas de uma família na praia incomodada.

Fazer topless não é proibido em França e as banhistas contaram o episódio nas redes sociais, provocando a ira dos franceses. "Será Sainte-Marie-la-Mer a Arábia Saudita", escreveu um dos utilizadores.

A polícia admitiu no Facebook ter atuado de forma "desajeitada", confirmaram que não era proibido fazer topless na praia e que tinham apenas tentado acalmar a situação criada.

O episódio levou o próprio ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, a reagir. "Foi errado ter chamado a atenção das mulheres para o que vestiam", escreveu no Twitter. "A liberdade é uma coisa preciosa. E é normal que os agentes possam admitir os seus erros."

Apesar da indignação, fazer topless é cada vez menos um hábito nas praias francesas. Segundo um inquérito recente, menos de 20% das francesas com menos de 50 anos faz topless – um número que em 1984 chegava aos 43%. Porquê? O inquérito aponta o dedo ao receio que as mulheres jovens têm de ser assediadas sexualmente e também ao medo de serem gozadas pela forma dos seus corpos.