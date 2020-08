7 coisas para fazer no novo Wow, World of Wine

Polvo no Golden catch

The Bridge Collection

É com ironia que Adrian Bridge, CEO do grupo Fladgate Partnership, olha para a inauguração do megaprojeto WOW, no qual investiu mais de 100 milhões de euros. "Quando construímos o The Yeatman disseram-me que eu era maluco", ri-se e, mesmo tendo inaugurado em plena crise económica de 2010, o "hotel foi um sucesso".Agora foi a Covid-19 a apanhá-lo de surpresa, mas abriu a 31 de julho. O WOW é um mundo de 55 mil metros quadrados. Descubra em sete pontos aquilo que pode fazer por lá.A praça central ampla é o local onde os visitantes devem apreciar a paisagem que vai da ponte D. Luís ao mar. Nesta praça é projetado todos os dias um espetáculo de video mapping às 21h15 e às 23h15.O WOW tem quatro restaurantes conceptuais, além das cafetarias de doçaria portuguesa, francesa, do chocolate, do café ou do bar de vinhos. São eles o Root & Vine, focado na comida vegetariana, com pratos como o cevadotto de espinafres e queijo da ilha S. Jorge (€16) ou o risoto de beterraba (€13). Para amantes de peixe, há o The Golden Catch, com polvo com batata-doce e grelos (€22) ou o robalo acompanhado de puré de aipo fumado e alho-francês (€16). No V.P., dominam o bacalhau com broa (€14) ou a posta à mirandesa (€15). Por fim, o 1828 - data que assinala o início da guerra entre as forças absolutistas e liberais - é o espaço dedicado ao fine dining, com um menu que inclui ostras (€16), foie gras (€18) ou fillet mignon de borrego (€22).Chama-se Angel’s Share ao processo de envelhecimento em barrica no qual o álcool se vai evaporando ao longo do estágio, subindo ao céu, reino dos anjos. Explicado o nome, olhe-se para o espaço cuja carta tem 52 referências de vinho de todas as regiões do País divididas em categorias como leve & seco, delicado & complexo, para ajudar o consumidor a escolher o vinho de acordo com o seu perfil favorito. Todos os sábados, às 21h30, há uma cerimónia de abertura a fogo de vinhos raros, como os Porto Vintage antigos (€9 o copo).The Wine Experience, Planet Cork, The Chocolate Story, Porto Region Across The Ages (PRATA) e The Bridge Collection, com uma coleção de cerca de 1.500 copos únicos que contam 9.000 anos de história, são os cinco museus que atualmente compõem a oferta cultural do WOW. Pode visitar os espaços adquirindo bilhetes individuais (a partir de €14) ou packs de experiência que dão entrada a dois (€23) ou a três museus (€30).No The Chocolate Story vai poder tornar-se num mestre chocolateiro. Todos os dias há dois workshops de 45 minutos a decorrer numa das salas da fábrica de chocolate que integra o museu. À semana, os horários são às 15h e 16h30, ao fim de semana às 11h30 e às 15h e o preço do workshop é de €14.Cada museu tem a sua respetiva loja, mas para as visitar não precisa de comprar ingresso. Na loja do Planet Cork encontra vários objetos feitos a partir de cortiça. Já na loja do PRATA o foco são os produtores portugueses. Na da Bridge Collection poderá adquirir uma réplica de vários copos históricos expostos no museu. Já nas lojas do Wine Experience e do Chocolate Story, há vinhos e chocolates.A praça interior foi desenhada a pensar nos longos dias de chuva. Entre uma fachada a imitar um palácio renascentista e outra com casas pitorescas pintadas de várias cores, há mesas onde os visitantes podem descansar com uma refeição ligeira do Lemon Plaza, o conceito Grab & Go do WOW. Bem no centro da praça, a cobrir toda a zona superior, há um LCD que a 23 de agosto transmitiu a grande final da Champions e poderá vir a transmitir outras competições.