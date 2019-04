Menino sem luz em casa faz TPC junto a candeeiro de rua

Víctor não deixou que a falta de eletricidade em casa o impedisse de fazer os trabalhos escolares.

Os pais de Víctor Córdoba, um menino de 12 anos que vive em Moche, Peru, não conseguiam pagar as contas da eletricidade por terem dificuldades económicas. Então, a criança tinha que ir para a rua fazer os trabalhos de casa, aproveitando a luz de um candeeiro de rua.



O jovem foi captado por uma câmara de videovigilância. O vídeo circulou nas redes sociais e Víctor foi elogiado pela sua perseverança para não ficar para trás na escola, apesar das condições difíceis. "É o futuro do Perú", lê-se num comentário no YouTube.



<iframe width="875" height="492" src="https://www.youtube.com/embed/3ccMNTj7F1s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



A história de Víctor levou o presidente da câmara a visitar a sua casa. Ofereceu-lhe material escolar e prometeu que a autarquia pagaria as contas da luz, para que o rapaz e a família tenham energia em casa.



Segundo a mãe, Víctor quer ser polícia "para evitar que haja tanta corrupção no país".