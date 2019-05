Com o dinheiro recebido na sua Primeira Comunhão, o jovem Iñaki não queria nenhuma viagem, roupa nova ou telemóvel topo de gama. Por isso, quando perguntado pelos pais sobre o que quereria como presente, o menino de nove anos respondeu que já tinha tudo o que queria e que o que realmente desejava era doar todo o dinheiro (1.030 euros) a uma associação que ajudasse adolescentes que sofrem com cancro.

E assim foi. Os pais do rapaz natural de Granada, em Espanha, falaram com a Asociación Relevos Por la Vida contra el Cáncer Juvenil, que irá agora utilizar este dinheiro para comprar "óculos de realidade virtual e uma PlayStation 4 para os adolescentes se entreterem enquanto recebem tratamento oncológico no hospital", indicou a presidente da associação ao El Español.