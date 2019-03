A Academia de Ciências e Letras da Noruega atribuiu esta terça-feira a Karen Uhlenbeck o Prémio Abel – no valor de 600 mil euros e considerado o Nobel da matemática. A norte-americana, especialista em equações derivadas parciais, é a primeira mulher a receber este prémio.





Segundo a Academia, Karen é uma das fundadoras da análise geométrica moderna e a sua perspetiva conduziu a alguns dos avanços "mais espetaculares" nesta área nos últimos 40 anos.

Em comunicado, o presidente do comité, Hans Munthe-Kaas, afirmou que Karen Uhlenbeck recebeu o prémio pelo seu "trabalho fundamental" no "cenário matemático". "As suas teorias revolucionaram o nosso modo de entender as superfícies mínimas, como a formada pelas bolas de sabão, e os problemas de minimização gerais em dimensões mais altas", disse Munthe-Kaas.

"Uma das principais matemáticas do nosso tempo e um membro da comunidade do Instituto de Estudos Avançados (IAS, na sigla em inglês) desde 1979, Karen desempenhou um papel essencial na pesquisa de matemática avançada e na inspiração de jovens mulheres a tornarem-se líderes neste campo", disse o diretor do IAS, Robbert Dijkgraaf.

Uhlenbeck, de 76 anos, foi professora catedrática na Universidade de Texas Austin, nos Estados Unidos, até 2014 e atualmente trabalha como professora convidada na Universidade de Princeton.