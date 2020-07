Kanye west: milionário, profeta e... presidente?

Kanye West Foto: DR

A última década foi um período conturbado para Kanye West. Notoriamente egocêntrico e com tendência para se expressar vocalmente nas alturas erradas, a superestrela do hip-hop sempre foi conhecida por se alimentar de controvérsia – quem não se lembra das infames cenas em entregas de prémios ou dos desentendimentos com outras celebridades? –, mas desde My Beautiful Dark Twisted Fantasy, de 2010, o seu último grande pico de sucesso crítico e comercial, parece retirar especial gozo de alienar os seus fãs das mais criativas formas.Fê-lo, em 2013, ao dar seguimento à grandiloquência pop do exuberantemente orquestrado Dark Fantasy com o minimalismo abrasivo de Yeezus (uma fusão de Jesus com o seu apelido, Yeezy), um disco de hip-hop industrial com inclinações experimentais. Fê-lo novamente em 2016, ao cancelar a digressão do seu sétimo álbum, The Life of Pablo, e sujeitá-lo a sucessivos adiamentos e mudanças de título, alinhamento e mesmo de produção das canções; ou em 2018, ao sugerir que a história de racismo nos Estados Unidos teria sido "uma escolha" da comunidade negra e ao promover extensivamente uma série de novos discos que nunca chegaram a sair.Um dos discos em questão, Yandhi – uma provocação, desta feita, baseada no líder espiritual indiano Gandhi –, seria o sucessor conceptual de Yeezus, mas a sua gravação foi interrompida pelo que pode ser descrito como "uma revelação religiosa" de um rapper que, até ali, levara um percurso notoriamente profano.Não era, ainda assim, o primeiro contacto de Kanye com o cristianismo. No seu primeiro single de sucesso, Jesus Walks, de 2004, rogava: "Deus, mostra-me o caminho, porque o Diabo está a tentar deitar-me abaixo." O contraste entre a sua educação religiosa e o amor pelos prazeres mundanos foi, aliás, recorrentemente explorado ao longo da sua discografia, ainda que o hedonismo tivesse quase sempre levado a melhor: em Father Stretch My Hands, por exemplo, que adapta o mote de um tema gospel de louvor a Cristo, rimava com a prática de sexo anal com uma modelo.Desta feita, no entanto, afirmou-se um cristão renascido, renegou o uso de impropérios e epítetos raciais nas suas canções e prometeu dedicar a restante carreira ao louvor a Deus. 2019 foi um ano sacro: West reuniu um coro de mais de 100 elementos, com o qual todos os domingos adaptava canções suas ao género do gospel, performances ao vivo em locais secretos apelidadas de Sunday Service. O projeto resultou em dois álbuns: Jesus Is King, o nono de Kanye, amplamente rechaçado por crítica e público, e Jesus Is Born, do coro Sunday Service, editado no dia de Natal de 2019.Em 2020, permaneceu em silêncio ao longo de vários meses até, no fim de julho, reagir aos protestos causados pela morte de George Floyd (aos quais compareceu, mascarado) com Wash Us In The Blood, a sua proposta para a resolução dos conflitos raciais nos EUA – o sangue de Jesus.Com o single veio a revelação de um novo disco religiosamente enformado, God’s Country, e o seguinte anúncio, feito pelo Twitter: "Devemos, agora, realizar a promessa da América confiando em Deus, unificando a nossa visão e construindo o nosso futuro. Vou candidatar-me a presidente dos Estados Unidos."Não foi a primeira vez que fez tal anúncio. Em 2015, já tinha dito que se candidataria a estas mesmas presidenciais e chegou a reiterá-lo no ano seguinte, em The Life of Pablo – "Em 2020, vou mandar na eleição toda" –, antes de retrair a candidatura para apoiar Donald Trump, uma decisão que enfureceu a sua base esmagadoramente liberal.Mesmo assim, apenas duas semanas depois de ter publicamente apoiado Trump pelo Twitter, afirmou ter deixado de acreditar no Presidente e que, com a esposa, Kim Kardashian, e Elon Musk como conselheiros, ia concorrer em novembro pelo Birthday Party ("festa de aniversário"), sob o lema "Yes!" e numa plataforma com posições antiaborto e antivacinação.Se se trata de uma convicção real ou de mais uma campanha publicitária, teremos de esperar para confirmar, mas Kanye West garante: "Como tudo o que faço na vida, faço-o para ganhar."