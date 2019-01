Após ter revelado que a oitava e última temporada da série tinha estreia prevista para Abril, a HBO anunciou a data. A família Stark é a estrela do primeiro teaser.

Os fãs de Guerra dos Tronos já podem ficar menos ansiosos. Após ter revelado que a oitava e última temporada da série tinha estreia prevista para Abril, a HBO anunciou a data: dia 14. O anúncio foi feito através de um teaser:



O Syfy, canal onde a série é exibida em Portugal, ainda não confirmou a data de estreia. De acordo com a Entertainment Weekly, o último episódio da oitava temporada será emitido nos Estados Unidos a 19 de maio.



A última temporada de Guerra dos Tronos vai contar apenas com seis episódios, sendo assim a mais curta da saga. No entanto, os episódios serão mais longos que a habitual hora, passando a ter a duração média de um filme (cerca de uma hora e meia).