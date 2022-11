Ir à boleia até ao Qatar? Quatro portugueses já estão a meio do caminho

O grupo chama-se Andamente e partiu de Lisboa com o objetivo de percorrer 250 quilómetros por dia. Os quatro rapazes querem chegar ao Qatar a tempo do primeiro jogo de Portugal no Mundial, no dia 24 de novembro. Quarenta e sete boleias depois, já estão na Turquia. Vão conseguir chegar ao destino final?