Hospital Lusíadas acusado de xenofobia

Jorlan deu entrada no hospital com crise renal e passou 15 horas sob suspeita de ser uma “mula” do tráfico de cocaína. O brasileiro diz-se vítima de preconceito.

Esta é a história de como uma simples dor lombar pode acabar numa “detenção ilegal” com recurso a “tortura”, a “maus tratos” e à recusa de auxílio médico. Há já “algum tempo” que Jorlan Vieira, 35 anos, brasileiro residente em Portugal há mais de 12, andava a ser acompanhado nos Lusíadas devido a crises de vesícula e gastrointestinais. Mas agora eram os rins, pensava ele, que lhe estavam a provocar aquela “forte dor bilateral lombar”. Dirigiu-se logo pela manhã, no dia 23 de setembro, às instalações do Hospital Lusíadas, em Lisboa. Na consulta de urologia, o médico Daniel Reis encaminhou-o para os serviços de urgência, prescrevendo-lhe a realização de uma Tomografia Axial Computorizada (TAC).



O exame imagiológico detetou no intestino do paciente “duas massas radiodensas” não identificáveis para a médica Margarida Reis. Que, depois de questionar qual a sua nacionalidade e há quanto tempo se encontrava Jorlan Vieira em Portugal, pediu auxílio à cirurgiã Rita Roque. Para esta, o diagnóstico manteve-se inconclusivo, embora o interrogatório começasse já a apontar num certo caminho: “costuma sair à noite?”; “Bebe?”; “Consome drogas?”; “Alguma vez ficou ‘desacordado’?”



Após várias horas de espera sem assistência para as dores, outra médica, Diana Gala, impediu-o de comer “pois talvez precisasse de fazer outro tipo de exame”. E logo retomou o interrogatório, agora indagando sobre a possibilidade de ter engolido alguma coisa. Em resposta, Jorlan Vieira revelou que “estava já com algumas dores na lombar há cerca de três dias e que estava a tomar Bem-u-ron e ibuprofeno.”