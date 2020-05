Hannah Gadsby fez o impossível em 2018: com o seu especial de comédia Nanette, pôs milhões de pessoas a chorar. A crítica ovacionou-a por ter explorado o potencial do stand-up, reinventando-o.Em Nanette (Netflix), Hannah começa por dizer que precisa de deixar a comédia, mas na hora seguinte serve de bandeja dezenas de tiradas humorísticas excecionais.Até que puxa o freio e começa a discutir o humor autodepreciativo, a misoginia, a homofobia e o poder do homem branco heterossexual que a definiram durante toda a vida.No fim desse especial quem não a conhecia ficou a conhecê-la melhor - e percebeu que ainda não sabia nada sobre especiais de comédia. Agora, Hannah Gadsby regressa à Netflix com Douglas, que estreia dia 26.Conheça agora as frases com que se apresentou em Nanette:Sou da Tasmânia, mas tive de sair de lá quando descobri que era um pouco lésbica. Os eram convidados a comprar um bilhete só de ida para o continenteNo ano passado uma mulher disse-me: "Fiquei desiludida com o espetáculo. Não teve conteúdo lésbico suficiente." Eu tinha estado no palco o tempo todo. Nem sequer virei hétero a meioO meu primeiro espetáculo foi um clássico da comediante : como me assumi. Contei piadas fixes sobre homofobia. E resolvi esse problema!Adoro ser confundida com um homem porque por momentos a vida fica muito mais fácilNão sou transgénero e nem acho que lésbica seja a identidade certa para mim. Eu identifico-me como… cansada!Não quereria ser um homem branco hétero neste momento nem que me pagassem - embora o pagamento fosse substancialmente melhorA misoginia é uma doença mental, sobretudo se forem um homem hétero. Se odeiam o que desejam, sabem o que isso é? Tenso como o caraças!Veja aqui o trailer de Douglas: