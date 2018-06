Depois de 2 anos da separação, Ottavia Busia descobre que é ela quem tem de lidar com toda burocracia à volta da morte do chef. Tudo porque nunca assinaram o divórcio.



As autoridades francesas ainda não entregaram o corpo de Anthony Bourdain à família, para que esta possa realizar o funeral, por causa de "formalidades", revelou a mãe do 'chef' e estrela de televisão, Gladys Bourdain, em declarações ao 'New York Post'.



A estrela do programa 'Parts Unknown', da CNN, morreu na passada sexta-feira, 8, num quarto do hotel Le Chambard, em Kaysersberg, em Alsace, a 500 quilómetros a este de Paris.



Quatro dias depois de Bourdain tirar a própria vida, a família, qeu vive nos Estados Unidos, ainda não pode se despedir formalmente do 'chef'. "Eles não enviarão o corpo nos próximos dias por questões burocráticas. Eu já vivi em França cinco anos, nada é resolvido de forma rápida", afirmou Glady Bourdain.



A lidar com toda a burocracia está a ex-mulher de Bourdain, Ottavia Busia, que na verdade ainda não tinha formalizado o divórcio, apesar da separação ter acontecido há 2 anos e a estrela da CNN ter voltado a se apaixonar, pela atriz Asia Argento.



"Apesar de estarem separados, ela estará a cargo do que quer que aconteça. Estamos a falar há alguns dias, tenho certeza que ela está tão devastada como eu", continuou a mãe de Bourdain.



Depois de 9 anos de casamento, Ottavia nunca escondeu a boa relação que manteve com o pai da sua filha, Ariane, de 11 anos. Este domingo, a lutadora de jiu jitsu mostrou no Instagram que a filha subiu ao palco para cantar uma música em homenagem ao pai.



Depois das notícias sobre a morte do apresentador, a actual namorada de Bourdain, Asia Argento, de 42 anos de idade, declarou nas redes sociais que estava "devastada", mas afastou-se da família do seu companheiro no mesmo comunicado. "Os meus pensamentos estão com a sua família. Peço que respeitem a privacidade deles e a minha".



O 'chef' nova-iorquino tinha uma ligação de grande proximidade com Portugal. Fez 4 programas no nosso país. Visitou o Porto em 2002, com o programa 'A Cook’s Tour', em 2012 voltou a Portugal, desta vez a Lisboa, onde gravou um episódio para 'Sem Reservas'. Neste ano esteve também nos Açores e, em 2017, regressou ao Porto com 'Anthony Bourdain: Parts Unknown'.