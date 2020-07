Foram captadas imagens de sete gorilas do rio Cross, uma das espécies de primatas mais raras do mundo. As iamgens captadas na Nigéria apontam para que a amostra destes animais possa estar a crescer depois de décadas de perseguição humana.Na primeira fotografia captada por uma máquina fotográfica automática mostra sete espécimes destes gorilas, entre eles crias. As imagens, captadas pela Sociedade de Conservação da Vida Selvagem (WCS na sigla inglesa).Os especialistas lembram que devido aos caçadores furtivos que os perseguiram durante décadas, estes mamíferos migraram para regiões mais profundas e inacessíveis do terreno. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), os gorilas do Rio Cross são a espécie de primata mais rara do mundo. Estes animais são naturalmente cautelosos com os seres humanos e têm pequenas diferenças em relação a outras espécies, como cabeças menores, braços mais longos e pelos mais claros.Os primatas vivem em algumas áreas montanhosas da Nigéria e nos Camarões, mas raramente são vistos, sendo estas imagens de grande importância.