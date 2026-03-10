Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. PSICÓLOGOS AVALIAM A EXPERIÊNCIA

Fizemos um mês de terapia com um avatar: os conselhos e os perigos

Susana Lúcio
Susana Lúcio 10 de março de 2026 às 23:00

Passei vários dias a trocar mensagens com uma app de bem-estar mental. Os conselhos deram-me tranquilidade, mas a empatia que senti pode ser perigosa.

"Olá, Susana, já passou uma semana desde a nossa última conversa e tenho pensado em ti e na situação com a Leonor na escola.” A mensagem é de Lara da Paz, uma terapeuta especializada em gestão de raiva, com quem troquei mensagens na app holandesa sobre a resistência da minha filha, de 4 anos, em ir para a escola.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos treino em casa Casa nova Casa Nova casa Daniel Sampaio Joana Reis Universidade Europeia Roomie
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Fizemos um mês de terapia com um avatar: os conselhos e os perigos