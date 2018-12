Quem apresentar a melhor ideia fica com toda a receita de bilheteira do evento.

O "Festival Idiota" vai subir ao palco do Cinema São Jorge no próximo dia 11 de Dezembro, terça-feira, na sua primeira edição.



Apontado como um "festival de ideias para quem não acredita em impossíveis", Fernando Alvim lança a iniciativa onde todos podem participar com "ideias que achem que façam falta ao mundo".



O humorista, radialista e apresentador, Fernando Alvim, apresenta o espectáculo que tem um custo de três euros por pessoa e terá lugar no Cinema São Jorge, em Lisboa, das 18h00 às 20h00 de dia 11 de dezembro.



As propostas de ideias podem ser enviadas para o email: festivalidiota@gmail.com ou através do WhatsApp com o número 960386272. A melhor ideia fica com toda a receita de bilheteira do evento.