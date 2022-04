Eunice Muñoz: os três amores de uma estrela feminista

Casou aos 18 e aos 19 teve Susana, única filha da união com Rui Couto, arquiteto, 11 anos mais velho. “Era um notívago, um boémio, e penso que [eu] era muito nova para poder entender esse seu lado”, contou Eunice ao Jornal de Letras, em 1982. A filha, bebé, ia com ela para os camarins. “Certa vez, na peça Noite de 16 de Janeiro, chegou a hora de subir à cena e comecei a sentir que estava a pingar leite. Nunca soube se o público deu por isso ou não”, contou à revista Activa. Aceitava muitos papéis “porque precisava do dinheiro”, mas nunca saiu de Portugal: para isso, precisaria da autorização do marido, de quem se separou entretanto.