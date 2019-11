E.T. e Elliott reencontram-se 37 anos depois

Foi em 1982 que Steven Spielberg criou um dos filmes mais aclamados de sempre: E.T., o extraterrestre. O visitante do outro mundo ficou abandonado na Terra e tornou-se amigo de Elliott, uma criança que o esconde na sua casa. Pelo mundo fora, muitos milhões choraram com o abraço de despedida. Agora, ele repete-se.





Não se pode falar de sequela, mas a verdade é que o anúncio da marca de comunicações norte-americana tem quatro minutos e meio e torna-se uma pequena curta-metragem que nos permite imaginar o que podia ter acontecido se Spielberg tem dado vida a uma continuação de uma das suas obras-primas.A casa, a iluminação, os brinquedos, a música e a bicicleta. Tudo homenageia na perfeição o original com 37 anos. A cereja no topo do bolo é ver de novo Henry Thomas como Elliott - desta vez, o pai de família que apresenta aos seus filhos o seu amigo especial.Veja o vídeo: