Enigmas e desafios para as suas férias

Num clube de xadrez com 60 pessoas, 32 são mulheres, 45 são adultos e 42 usam óculos ou lentes de contacto. Qual é o menor número de pessoas (excluindo zero) que faz parte destas três categorias? Este é um dos desafios do primeiro livro Alta Mente, que a SÁBADO oferece aos leitores com esta edição.

Cada um dos exemplares tem 120 exercícios lógicos e numéricos e testes de QI, que lhe vão puxar pelos neurónios e treinar a capacidade de pensar fora da caixa. Na próxima semana, com a SÁBADO de 25 de julho, sai o segundo livro desta coleção preparada por especialistas internacionais. Fica o aviso: resolver estes enigmas não vai ser fácil, mas é muito divertido.