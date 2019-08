Emma McNulty, de 18 anos, afirmou ter sido despedida do restaurante onde trabalhava por faltar um dia, devido à morte da sua cadela. A jovem de Glasgow, na Escócia, lançou uma petição em que pede que sejam permitidos dias de luto por animais de estimação.

A jovem disse que ficou desesperada após a morte súbita do animal de estimação da família – uma yorkshire terrier chamada Millie - e que se sentia demasiado perturbada para ir fazer o seu turno no restaurante de fast food onde trabalhava.

Na petição, Emma explica que o gerente não aceitou a morte do animal de estimação como desculpa válida para faltar ao trabalho e recusou-se a dar-lhe um dia de folga "para chorar o animal com quem" cresceu.

"Após a sua morte inesperada, informei o meu gerente que não podia trabalhar porque estava demasiado devastada e fisicamente doente para o fazer. Em vez de demonstrar a compaixão e simpatia indicadas no contrato, recebi várias mensagens desagradáveis e disseram-me que tinha de fazer o meu turno porque nenhum tempo de luto é permitido para animais de estimação", escreve na petição. Emma relata que, ao não ter ido trabalhar, acabou por ser despedida no mesmo dia em que perdeu a sua melhor amiga.



"Penso que é nojento a maneira como algumas empresas pensam que é aceitável tratar alguém desta maneira sem remorsos, uma mascote (no meu caso a minha cadela) tem tanta importância como um familiar humano. É tempo de as empresas reconhecerem isto e darem tempo às pessoas para que elas façam o luto sem preocupações de perder o emprego", afirmou.

Louise, uma apoiante da petição, relatou o seu caso: "Não tenho filhos, em vez disso escolhi ter um cão. Ela é o meu mundo. Se algo lhe acontecer, não tenho tempo livre para levá-la ao veterinário e não tenho direito a sair do emprego quando ela falecer. No entanto, se tiver um filho, posso fazer estas coisas." Só em três dias, Emma já conseguiu mais de 11 mil assinaturas.