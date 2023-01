Ele vive no cemitério

Rodeado de sepulturas, Benoît Gallot, 42 anos, vive com a mulher e os quatro filhos no cemitério Père-Lachaise, em Paris, na rue de Repos (em português, a muito apropriada Rua do Descanso). Sempre esteve ligado ao ramo funerário, nasceu numa família de marmoristas funerários e cresceu a ouvir o pai perguntar à mãe quem tinha morrido. Numa entrevista ao El País, publicada no passado dia 7, disse: “A proximidade com a morte nunca me pareceu algo anormal.”