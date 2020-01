No dia 30 de dezembro, Lee Loechler levou a namorada Sthuthi David a uma sala de cinema para verem A Bela Adormecida. O que a mulher não sabia era que o namorado tinha estado seis meses a alterar uma das cenas mais icónicas do filme de animação da Disney para que as personagens se parecessem ao casal."Não é todos os dias que podemos pedir a nossa namorada do liceu em casamento". Foi assim que o produtor Lee Loechler começou o épico pedido de casamento à namorada. O momento foi filmado e tornou-se viral nas redes sociais.Com familiares e amigos na sala, Lee "recebe" uma caixa com um anel do príncipe e ajoelha-se para pedir Sthuthi em casamento. "Vives feliz comigo para sempre?" (Will you live happily ever after with me?)No YouTube o vídeo da proposta já tem mais de dois milhões de visualizações.