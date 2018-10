Doze anos depois, Sam the Kid volta a lançar música a solo

Ouça abaixo a nova canção do rapper:







Doze anos depois de um dos mais icónicos álbuns do hip hop nacional, Pratica(Mente) o rapper Sam The Kid voltou aos originais a solo. O músico revelou a canção Sendo Assim na plataforma digital onde partilha conteúdo relacionado com o hip-hop nacional: a TV Chelas. A canção chama-se Sendo Assim.Sam the Kid não esteve parado nos anos que distam entre este "Sendo Assim" de Pratica(Mente). O músico entrou em dezenas de colaborações: com os Orelha Negra, no projecto 5:30 e ainda parcerias com o rapper Mundo Segundo. Produziu ainda dezenas de instrumentais para outros projectos.O TV Chelas tem sido usado para lançar entrevistas com personagens históricas do hip hop, a partilha de inéditos e ainda com rubricas de entrevistas a novos talentos da cena nacional.