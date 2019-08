Direitos LGBT e Amazónia: as causas políticas dos prémios MTV

O mundo da música pop tem as suas causas e não as deixou de fora em noite de exageros, música popular e vídeos com milhões de visualizações online. Na cerimónia dos MTV Video Music Awards, na noite de segunda-feira, 26, o colombiano J Balvin lembrou a plateia de que a Amazónia está a arder e Taylor Swift confirmou-se como a nova diva da comunidade LGBT e defensora da igualdade.

Ao vencer o melhor vídeo do ano, o prémio mais desejado da noite, Taylor Swift confessou-se particularmente contente por este ser um prémio atribuído pelos fãs, através do voto online. É que isto significa que todos aqueles que votaram concordam com as afirmações feitas pela música e pelo vídeo que a acompanha, explicou a cantora no seu discurso. You need to calm down [precisas de te acalmar, numa tradução livre], o tema em questão, é pela igualdade de género e pela visibilidade de todos, qualquer que seja a sua orientação sexual ou o género com que se identificam. Da letra fazem parte versos como "ficar na sombra nunca tornou ninguém menos gay" ou "o sol brilha na parada [gay]/ mas tu preferes ficar na idade das trevas"; no vídeo aparecem ícones da cultura gay como todo o elenco da série Queer Eye, RuPaul ou Ellen DeGeneres.







Este ato político de Taylor Swift não se fica pela intervenção estética: quer ter uma intervenção política ativa. "No final deste vídeo havia uma petição e continua ativa essa petição pela Lei da Igualdade, que basicamente diz que todos merecemos os mesmos direitos aos olhos da lei. Quero agradecer a todos os que assinaram esta petição porque tem neste momento meio milhão de assinaturas — cinco vezes mais o que seria preciso para ter uma resposta da Casa Branca", disse a cantora que lançou a semana passada o álbum Lover. Em seguida apontou para o relógio dando a entender que a aprovação final desta lei - que proibe a discriminação com base no género com que a pessoa se identifica, orientação sexual, gravidez - é uma questão de tempo.

Anteriormente, na mesma cerimónia, já o colombiano J Balvin tinha usado o microfone para outra causa: os presentes incêndios na Amazónia. Ao receber o prémio para melhor vídeo latino, por causa Con Altura, interpretado com a espanhola Rosalía, pediu ao público que pusesse os olhos na floresta sul-americana. "Precisamos de ajudar a Amazónia, a Amazónia está a arder. Precisamos da ajuda de todos para salvar esta floresta".