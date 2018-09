Em Lisboa, a partir de dia 15 de Setembro, poderá experimentar o maior slide urbano da Europa. Mas sabia que um dos maiores do mundo, entre montanhas, também fica em Portugal?

Tem planos radicais para este sábado, 15 de Setembro? Então e até ao fim do mês? Se não, aponte: entre estas datas, poderá descer a Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, de slide "urbano" - será o maior da Europa. E é gratuito.



A descida de 150 metros, por cima do relvado que se estende da Fonte Luminosa ao Instituto Superior Técnico, será possibilitada neste evento organizado pela Rkesa, uma empresa de alpinismo industrial, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.



Mas o slide não é a única actividade: pode ainda experimentar uma parede de escalada. Os mais novos têm à espera deles um kartódomo com carros eléctricos.



E sabia que um dos maiores slides do mundo fica em Portugal?

Caso goste de experimentar o slide na Alameda D. Afonso Henriques e queira algo ainda mais radical, tem uma opção em Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real. O Funtasticable, no Pena Aventura Park, é o maior cabo do mundo de descida por gravidade.



O cabo estende-se de uma montanha a outra, tendo 1.538 metros de comprimento. Para experimentar, deve ter entre 35 e 135 quilos de peso. Pode atingir até aos 130 quilómetros por hora na travessia.