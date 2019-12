Crítica de teatro: Canja de Galinha... com Miúdos

Luís Miguel Cintra encena Canja de Galinha (com Miúdos) para a Companhia Mascarenhas-Martins, juntando duas peças de Camilo Castelo Branco, Entre a Flauta e a Viola e Patologia do Casamento.





Com grande desconforto face ao sentido e condições de produção do teatro no país, Cintra insiste em descortinar sentidos nos textos, como forma de responder à ‘eterna necessidade de os seres humanos se reunirem e construírem sentidos’, e rejeitar a ‘preguiça do pensamento’. Aqui, quis também sublinhar o prazer do ‘treino psíquico’ proporcionado pelo ‘carácter lúdico e afectivo das relações humanas’.A proposta junta a tragicomédia das relações amorosas, marcadas pela época de Camilo, à reflexão inerente à boa literatura, juntando-lhe sentimentos humanos intemporais. Tocando no amor, na poesia ou no cinismo, um elenco de força - onde se destacam João Reixa, Ivo Alexandre ou Duarte Guimarães – leva a bom porto um espectáculo equilibrado e prazeroso, com doses justas de riso, música e filosofia.

Canja de Galinha (com Miúdos)

Museu da Marioneta, Lisboa

Pela Companhia Mascarenhas-Martins

Até 29 de Dez.

3ª a 5ª, 19h; Sáb.,21h30; Dom.,17h30

Preço: €7,5 (€5 c/desconto)

Nota: 4 estrelas