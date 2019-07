Ao batizar o seu terceiro disco a solo - Anima -, não é certo que Thom Yorke tenha pretendido homenagear as teses de Jung sobre a dimensão feminina dos homens ou os seus diferentes níveis. Aparentemente, trata-se apenas de uma inspiração que se prende mais com a vertente dos sonhos (uma das "obsessões" do cantor britânico) que, por sua vez, constitui outra das componentes essenciais do pensamento do psiquiatra suíço.De uma forma mais fria, pode dizer-se que este disco é uma espécie de fórmula matemática, composta por uma soma em que as partes são Yorke e Godrich (habitual produtor dos Radiohead) e que tem como variável determinante um computador. O processo de composição - original, diga-se - teve por base alguns esboços de canções criadas pelo vocalista dos Radiohead que Godrich transformou em samples e loops para os quais Yorke viria, então, a escrever as letras. E no que à temática diz respeito, o cenário é assumidamente distópico e a ansiedade o mote lírico.É por isso que, além de ser um álbum que vive dos ambientes criados pelo milagre da informática, a voz do cantor britânico é uma peça fundamental. É a voz de Yorke, a forma como entoa os versos e alguns dos seus trejeitos mais característicos que dão alma às sonoridades que servem de base às canções. Não fosse isso e, possivelmente, Anima teria uma exposição mediática resumida numa nota de rodapé na lista de discos editados no presente ano.De resto, a espaços, a sonoridade do álbum não soa muito diferente daquilo que Moby vem fazendo há anos. Ainda assim, Dawn Chorus é do melhor que se pode ouvir, dentro do género, e I Am a Very Rude Person poderia integrar o alinhamento de The Eraser.O senão de Anima? O mesmo dos últimos discos dos Radiohead ou de Björk: já não se estranha, mas também já não se entranha com a mesma facilidade.Thom YorkeEletrónica • Ed. XL Recordings€8,90 (iTunes)