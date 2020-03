Crítica de cinema: Vidas Duplas

Vidas Duplas é, na aparência, sobre aquilo que os franceses mais gostam de fazer: discutir. O foco recai, em ambiente de pós-verdade, sobre a forma como o mundo digital afeta o quotidiano, enquanto seguimos dois casais - um editor/livreiro e uma atriz (Canet e Binoche) e um escritor e uma assessora política - cujos trajetos se tocam de forma profissional e íntima.O mundo pode ser novo, mas os conflitos sentimentais que ele acolhe são os mesmos: confiança, mentira, as hesitações da meia-idade, a forma como a vida e a arte se copiam.O filme é o menos relevante de Olivier Assayas desde Boarding Gate (2007) e move-se em registo rohmeriano, feito de detalhes de conversa, egoísmo, flirt.Tratando-se de um intermezzo, há dossiês importantes lançados para a mesa do diálogo, entre a visão cautelosa da personagem de Canet e o terramoto comunicacional previsto por Laure, a assessora para as novas tecnologias (dormem juntos).É ela a recordar a velha citação de Lampedusa: "É preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma." Sendo este um filme menor, o brilho da inteligência no cinema de Assayas mantém-se.De Olivier AssayasFra. • Comédia Dramática • M/16 • 108mCom Guillaume Canet e Juliette BinocheTrês estrelas